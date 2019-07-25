الأب شهوان: هل الحرية تعني أن أقوم بما يحلو لي دون أن أحترم الآخرين؟

نشر رئيس قسم الإنتاج في المركز الإنطاكي الأرثوذكسي للإعلام ​الأب أثناسيوس شهوان​ صورة لفتاة تحمل أيقونة، واعتبر أن "هذه الفتاة تحمل أيقونة إلهنا وإلهها، وأمّنا وأمّها تنظر بفرح". وتساءل الأب شهوان "هل إذا اعترضت هذه الفتاة على تشويه الأيقونة نقول لها اصمتي، باسم الحرية يجب أن تقبلي؟ من يقبل باسم الحرية أن تُشَوَّه صورة والدته ووالده ويتاجر بهما في العلن؟ وإذا اعترض الابن نقول له أصمت هذه حرية. وهل الحرية تعني أن أقوم بما يحلو لي دون أن أحترم مشاعر الآخرين؟".

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