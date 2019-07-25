تفجير أجسام متفجرة وقذائف في حقل تفجير عيون السيمان غدا

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنه اعتباراً من الساعة 9.00 من يوم الجمعة 26/07/2019 ولحين الانتهاء، سيقوم خبراء مكتب المتفجرات ب​تفجير​ أجسام متفجرة وقذائف في حقل ​عيون السيمان​، حيث من المتوقع أن يسمع في المكان ومحيطه أصوات إنفجارات متعددة.

وطلبت من المواطنين "عدم الإقتراب من المكان المذكور حفاظاً على سلامتهم".