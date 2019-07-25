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تفجير أجسام متفجرة وقذائف في حقل تفجير عيون السيمان غدا

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أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنه اعتباراً من الساعة 9.00 من يوم الجمعة 26/07/2019 ولحين الانتهاء، سيقوم خبراء مكتب المتفجرات ب​تفجير​ أجسام متفجرة وقذائف في حقل ​عيون السيمان​، حيث من المتوقع أن يسمع في المكان ومحيطه أصوات إنفجارات متعددة.

وطلبت من المواطنين "عدم الإقتراب من المكان المذكور حفاظاً على سلامتهم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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