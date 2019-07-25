افرام: مشروع توسيع اوتوستراد جونية الى التنفيذ قريبا بدعم من الرئيس عون

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​نعمت افرام​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "مشروع توسيع اوتوستراد جونية الى التنفيذ قريباً بدعم من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، فُضت عروض المناقصات أخيراً ومدة التنفيذ سنتين ونصف السنة، ونأمل أن يكون المتعهد على قدر المسؤولية والاحتراف لاحتواء وتخفيف زحمة السير أثناء الأشغال رأفة بالناس".

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