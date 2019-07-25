الرئيس عون استقبل وفدا من جامعة سيدة اللويزة

التقى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، وفدا من ​جامعة سيدة اللويزة​ الذي ضم الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي مارون الشدياق، ورئيس الجامعة الأب بيار نجم، ونوابه واعضاء مجلس الامناء، ودعا الوفد رئيس الجمهورية الى المشاركة في ذكرى تأسيس الجامعة يوم السبت 7 ايلول 2019.

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