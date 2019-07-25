جونسون يعقد إجتماعا للوزراء الذين عينهم لتسوية "البريكست"

يترأس رئيس ​الحكومة البريطانية​ الجديد ​بوريس جونسون​، اليوم اجتماعا لأبرز الوزراء الذين عينهم في فريقه في مرحلة أولى من معركته لتسوية مشكلة ​بريكست​.

من جهته، دعا زعيم ​حزب العمال​ ​جيريمي كوربن​ الذي يعتبر أن جونسون لا يتمتع بالشرعية لتمثيل البريطانيين، إلى تظاهرة مساء اليوم للمطالبة بإجراء ​انتخابات​ تشريعية مبكرة.

يذكر أن جونسون يتمتع بشعبية كبيرة بين أعضاء الحزب المحافظ الذين انتخبوه بـ66 بالمئة من الأصوات، لكنه يثير انقساما كبيرا لدى بقية الرأي العام.

وتخلص جونسون من جزء كبير من فريق ​تيريزا ماي​ وعين في المناصب الأساسية شخصيات مشككة بقوة في الوحدة الأوروبية مثل دومينيك راب الذي تولى حقيبة الخارجية و​بريتي باتيل​ وزيرة للداخلية.

وبين الوزراء الذين استمروا في مناصبهم ستيف باركلي الذي بقي على رأس وزارة بريكست.