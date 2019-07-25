مسؤول عراقي: خلايا "داعش" النائمة أصبحت أقوى

أعلن قائم مقام قضاء ​سنجار​ شمالي ​العراق​ محما خليل عن "مقتل إيزيدي بهجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على جبل سنجار"، مشيرا إلى أن "خلايا التنظيم النائمة أصبحت أقوى مما كانت عليه عام 2014".

ولفت إلى أن "تنظيم "داعش" الارهابي شن هجوما على جبل سنجار أسفر عن مقتل أحد المقاتلين الإيزيديين الشجعان وهو حسين عطيس السموقي الإيزيدي"، مشيراً إلى أن "القتيل كان من أبرز المقاتلين الإيزيديين وخاض أكثر من 50 معركة ضد داعش وقتل الكثير منهم لحين تحرير سنجار".

وأوضح أن "عناصر داعش قاموا باختطافه وأحد مرافقيه ومن ثم تم إعدامهما"، مشيرا إلى أن "الداعشية النائمة انطلقت في هجومها من القرى العربية القريبة من سنجار وهي كولان ونعينيعة وغيرهما من القرى".

وأشار خليل إلى أن "هذه القرى كانت وما زالت حواضن للدواعش، وقد حذرنا من هذا الأمر مرات عديدة وفي بيانات سابقة، لكن ​القوات​ الأمنية و​الحكومة​ لم تستجب للأسف الشديد"، داعياً الحكومة والقوات الأمنية في المنطقة، إلى تحمل المسؤولية، موضحا أن "هذه القوات غير كافية لحماية سنجار من الهجمات الداعشية".