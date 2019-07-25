القوات الإسرائيلية داهمت منازل فلسطينيين واعتقلت 16 منهم بالضفة الغربية

ذكرت وكالة "معا" الإخبارية أنّ "​القوات الإسرائيلية​ اقتحمت قرى وبلدات في ​الخليل​ وجنين و​نابلس​ و​قلقيلية​، وداهمت منازل الفلسطينيين وفتّشتها واعتقلت 16 منهم". وأفادت بأنّ "القوات اقتحمت ​مخيم جنين​ في ​الضفة الغربية​ وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين، ما أدّى إلى إصابة شاب بجروح والعشرات بحالات اختناق". وكان قد أُصيب واعتُقل عدد من الفلسطينيين يوم أمس جراء اعتداء القوات الإسرائيلية عليهم خلال اقتحامها حي خور صقر بقرية عرعرة.

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