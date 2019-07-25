وزارة الدفاع الأذربيجانية: سقوط مقاتلة من طراز "ميغ-29" في بحر قزوين

أعلنت وزارة الدفاع في ​أذربيجان​، أنّ "طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأذربيجانية اختفت خلال رحلة تدريبيّة من على شاشات الرادار، وبحسب البيانات الأوليّة، فقد تحطّمت وسقطت في ​بحر قزوين​".

وشدّدت في بيان، أنّه "يتمّ الآن اتخاذ تدابير عاجلة للبحث عن الطيار وإنقاذه.

وكانت قد خرجت طائرة "ميغ-29" إلى حيّز الوجود في القرن الماضي، وكانت تُعتبر من أفضل المقاتلات السوفيتية. وقد زوّدت "ميغ-29" المعدّلة بإلكترونيّات الطيران الرقمية، وضمّت إلى أسلحتها ​صواريخ​ مضادّة للسفن. كما حصلت على هوائي جديد لاكتشاف الأهداف الأرضية.