وزارة الدفاع الأذربيجانية: سقوط مقاتلة من طراز "ميغ-29" في بحر قزوين

أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان، أنّ "طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأذربيجانية اختفت خلال رحلة تدريبيّة من على شاشات الرادار، وبحسب البيانات الأوليّة، فقد تحطّمت وسقطت في بحر قزوين".
وشدّدت في بيان، أنّه "يتمّ الآن اتخاذ تدابير عاجلة للبحث عن الطيار وإنقاذه.
وكانت قد خرجت طائرة "ميغ-29" إلى حيّز الوجود في القرن الماضي، وكانت تُعتبر من أفضل المقاتلات السوفيتية. وقد زوّدت "ميغ-29" المعدّلة بإلكترونيّات الطيران الرقمية، وضمّت إلى أسلحتها صواريخ مضادّة للسفن. كما حصلت على هوائي جديد لاكتشاف الأهداف الأرضية.
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