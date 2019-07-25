المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية: تنسيق عربي خليجي لتأمين الملاحة بالخليج

أعلن المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية، رئيس اتحاد الموانئ العربية الشيخ يوسف عبد الله الصباح، عن وجود تنسيق خليجي عربي لتأمين سلامة حركة السفن في مياه ​الخليج​، مشيراً إلى أن "تأثير التطورات والتصعيد الأخير في المنطقة، وخاصة احتجاز ​إيران​ ل​ناقلة نفط​ بريطانية "كان طفيفا على حركة الموانئ الكويتية"، لافتاُ إلى "وجود خطط بديلة لأي تطورات في المنطقة".

ولفت إلى أن "مؤسسة الموانئ الكويتية وضمن خطة أمنية شاملة في البلاد، تقوم على التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وهي ​وزارة الدفاع​ ممثلة في ​القوات​ البحرية و​وزارة الداخلية​ وأمن الموانئ وأمن المنشآت".