أعلنت مجموعة "نيسان" اليابانية لصناعة السيارات الّتي تعاني من انخفاض أرباحها، "إلغاء 12 ألفًا و500 وظيفة"، بالتزامن مع خفض إنتاجها بنسبة عشرة بالمئة حتّى 2023/2022.
وفي الفصل الأول من السنة المالية 2020/2019 (نيسان- حزيران)، تراجعت أرباح المجموعة المتحالفة مع الشركة الفرنسية "رينو"، حوالى 95 بالمئة إلى 6,4 مليارات ين (52 مليون يورو حسب الأسعار المعتمدة لدى المجموعة).
كما انخفض رقم أعمالها بنسبة 12,7 بالمئة في الفترة نفسها.
وكانت وسائل إعلام يابانية قد ذكرت يوم أمس الأربعاء، أنّ "نيسان" تستعدّ للإعلان اليوم الخميس عن إجراءات صارمة لإصلاح حساباتها، من بينها إلغاء أكثر عشرة آلاف وظيفة.
يُذكر أنّ رئيس المجموعة هيروتو سايكاوا، كان قد حذّر في وقت سابق، من أنّ "الإصلاحات ستكون مؤلّمة".
كانت هذه تفاصيل خبر "نيسان" ألغت 12500 وظيفة مع تراجع أرباحها في الربع الأول من السنة المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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