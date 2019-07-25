محكمة استئناف أبوظبي قضت بالسجن لمدة 10 سنوات لفلبيني انضم لـ"داعش"

قضت ​محكمة​ استئناف ​أبوظبي​ بالسجن لمدة 10 سنوات على فلبيني الجنسية بعد إدانته بتهم الانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي وإنشاء مجموعة من المواقع الإلكترونية للترويج لأفكار التنظيم. كما قضت المحكمة بتغريمه مبلغ 544 ألف ​دولار​ ومصادرة جميع أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الجوالة والكاميرات، وإغلاق جميع المواقع الإلكترونية التي أنشأها بهدف نشر بيانات و​مقالات​ ومقاطع فيديو وصور وأفلام تروج لتنظيم "داعش" الإرهابي.

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