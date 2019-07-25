صالح: تركيا وقطر تتآمر على ليبيا والإخوان نصبوا السراج رئيسا للمجلس الرئاسي

أكّد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أنّ "بلاده تتعرّض منذ سنوات لمؤامرة دوليّة"، مبيّنًا أنّ "تركيا وقطر وجماعة "الإخوان المسلمين" من المتآمرين على ليبيا. كما أنّ بريطانيا وإيطاليا لعبتا دورًا في التآمر". وركّز على أنّ "جماعة "الإخوان" هي من نصّب فايز السراج رئيسًا للمجلس الرئاسي، لذلك لا يرفض طلبًا لهم".
وأوضح في حديث صحافي، "أنّنا طلبنا مرارًا من السراج ترك "الإخوان" وميليشيات طرابلس، لكنّه رفض ذلك"، لافتًا إلى أنّ "تدخّل تركيا في ليبيا لصالح "الإخوان" أصبح واضحًا". وأكّد "أنّنا في حرب ضدّ الميليشيات الإرهابية في ليبيا، ونحارب بأسلحة قديمة".
ورأى صالح أنّ "وجود المصرف المركزي في طرابلس سبّب التحالف بين الميليشيات والسراج".
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