شاحنات روسية نقلت مساعدات إنسانية يزيد وزنها عن 140 طنا إلى دونيتسك

أعلنت إدارة الطوارئ التابعة لجمهورية ​دونيتسك​ الشعبية، المعلنة من طرف واحد، أنّ "قافلة ​شاحنات​ روسيّة أوصلت أدوية ولوازم وأدوات ومعدّات طبيّة، يزيد إجمالي وزنها عن 140 طنًّا".

يُذكر أنّ عمليّات تقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان إقليم دونباس، بدأت اعتبارًا من شهر آب عام 2014. وخلال هذه الفترة، نقلت أكثر من 80 قافلة شاحنات، إلى منطقة جنوب شرق أوكرانيا ما يقرب من 80 ألف طن من المساعدات الإنسانية.