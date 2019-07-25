أعلنت إدارة الطوارئ التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، أنّ "قافلة شاحنات روسيّة أوصلت أدوية ولوازم وأدوات ومعدّات طبيّة، يزيد إجمالي وزنها عن 140 طنًّا".
يُذكر أنّ عمليّات تقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان إقليم دونباس، بدأت اعتبارًا من شهر آب عام 2014. وخلال هذه الفترة، نقلت أكثر من 80 قافلة شاحنات، إلى منطقة جنوب شرق أوكرانيا ما يقرب من 80 ألف طن من المساعدات الإنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاحنات روسية نقلت مساعدات إنسانية يزيد وزنها عن 140 طنا إلى دونيتسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.