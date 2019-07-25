باسيل: عين الشرعية الدولية تغمض عن الحق وعين بعض أهل الحق تغمض عن القضية

لفت وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "​إسرائيل​ تهدم المنازل في الضفة وتهجّر أصحاب الأرض من ​القدس​ والضواحي وتسقط ​حق العودة​ في ​صفقة القرن​ لتصفية ​القضية الفلسطينية​، وهناك من يفتعل المشاكل لإلهاء أخوتنا الفلسطينين عن الخطر الأكبر الآتي على القضية، عين الشرعية الدولية تغمض عن الحق، وعين بعض أهل الحق تغمض عن القضية".

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