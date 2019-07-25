حاكم بورتوريكو يعلن أنه سيستقيل قريبًا

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سان خوان: أعلن حاكم بورتوريكو ريكاردو روسيلو الأربعاء أنه سيستقيل قريبًا بعد أسبوعين من التظاهرات الحاشدة بسبب رسائل مهينة تسخر من النساء والمثليين وضحايا الإعصار ماريا وغيرهم.
قال روسيلو في تسجيل فيديو بثته الحكومة "بعدما سمعت الاتهامات وناقشت الأمر مع عائلتي (...) اتخذت القرار الآتي: اليوم أعلن لكم أنني سأستقيل من منصب الحاكم اعتبارًا من الجمعة 02 أغسطس عند الساعة 17:00".
يواجه روسيلو أزمة سياسية كبيرة بسبب رسائل متبادلة في دردشة وقضايا فساد تتعلق بمبالغ كان يفترض أن تخصص لمساعدة ضحايا الإعصار ماريا الذي اجتاح بورتوريكو عام 2017 وأودى بحياة قرابة ثلاثة آلاف شخص.
أدى نشر تلك الرسائل قبل أسبوعين إلى تظاهرات حاشدة، شارك فيها مئات الآلاف الأشخاص، الذين نزلوا إلى شوارع سان خوان للمطالبة باستقالة الحاكم ريكاردو روسيلو.
وأصدرت سلطات بورتوريكو الثلاثاء مذكرة تفتيش بحق حاكم هذه الأرض الأميركية و11 شخصًا آخرين تبادلوا الرسائل.
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