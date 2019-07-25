دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper أوروبا تحترق بدرجات الحرارة المرتفعة.. وتوقعات بموجات جديدة

دفعت حرارة الجو المرتفعة في أوروبا، الأربعاء، حراس حديقة الحيوان في بلجيكا، لإطعام النمور دجاجًا في مكعبات ثلج ضخمة، في الوقت الذي يشهد فيه شمال أوروبا درجات حرارة قياسية، بسبب موجة حارة، يعتقد خبراء المناخ أنها قابلة للتكرار.

وللمرة الثانية في غضون شهر، جلب مرتفع جوي، هواء لافحًا من الصحراء الكبرى، لتسجل درجات الحرارة معدلات قياسية في بلجيكا وهولندا، وتهدد بريطانيا وألمانيا وفرنسا بالمثل، في ظل موجة حر مستعرة تستمر حتى الجمعة.

وفي إسبانيا، أوشكت السلطات على السيطرة على حريق غابات في إقليم سرقسطة شمال البلاد، لكن خطر اندلاع حرائق أخرى لا يزال قائمًا، خاصة في المناطق الشرقية، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 41 درجة مئوية.

وأصدرت السلطات الإيطالية تحذيرات من اندلاع حرائق في جزيرة سردينيا، الواقعة في البحر المتوسط، حيث من المتوقع أن تتخطى درجات الحرارة حاجز الأربعين درجة، كما وُضعت 13 مدينة، ضمن أعلى تحذير من أحوال الطقس، وحذرت السلطات الإيطالية من مشكلات صحية محتملة قد يتعرض لها جميع السكان وليس فقط المرضى أو كبار السن.

وفي البرتغال، أخمد نحو ألف رجل إطفاء، الثلاثاء، أكبر حريق هذا العام، اندلع مطلع الأسبوع، لكن البلاد لا تزال في حالة تأهب قصوى. وإلى الشمال، قال رئيس قسم التنبؤات الجوية في المعهد الملكي للأرصاد الجوية في بلجيكا، ديفيد ديناو، إن درجة الحرارة سجلت 38.9 درجة، متجاوزة أعلى مستوى سابق بلغ 36.6 درجة، في يونيو 1947 في السجلات التي يرجع تاريخها إلى عام 1833.