دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مسؤولون: ثلاثة انفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابول

كابول (رويترز) - قال مسؤولون بالحكومة إن انفجارين وقعا في العاصمة الأفغانية كابول يوم الخميس بعد دقائق من انفجار قنبلة في حافلة تقل موظفين حكوميين مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية "وقع انفجار قرب موقع انفجار الحافلة والثاني في الجزء الشرقي من المدينة".

كان مسؤولون قالوا في وقت سابق إن خمسة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب عشرة عندما انفجرت قنبلة تم تثبيتها في الحافلة التي تقل موظفين بالحكومة.

وقال شاهد قرب موقع انفجار الحافلة إن حافلة صغيرة اشتعلت فيها النيران وإنه رأى عددا من المصابين وبعض الجثث. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات الثلاثة.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)