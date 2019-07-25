مؤيد اللامي: التدريب ركيزة أساسية لتطوير قدرات الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال مؤيد اللامي، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، إن التدريب ركيزة أساسية لتطوير قدرات الصحفيين، وملاحقة مستجدات التكنولوجيا الحديثة ويعزز من دور الإعلام التنموي.

وأضاف اللامي، خلال فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية التي تنظمها لجنة التدريب باتحاد الصحفيين العرب بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية بمدينة شرم الشيخ، أننا "نهتم في الأمانة العامة إلى جانب الدفاع عن الحريات الصحفية بالوطن العربي، بالعمل على تعزيز وتطوير القدرات المهنية عبر برامج تدريبية، تعظم من دور الإعلام في النقد البناء، ودفع عجلة التنمية في الأوطان".

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وأكد اللامي، أن الصحة من القضايا بالغة الأهمية بشقيها الوقائي والعلاجي، ومن مهام الإعلام التعاطي مع القضايا الصحية بما يعود بالنفع على المجتمعات، خاصة بالعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة حول العديد من القضايا الصحية، كالتي تناولها الدورة وهي قضايا الإعاقة، مضيفًا أن "ذوي الإعاقة أشخاص أصحاب قدرات خاصة يمكن دمجهم في مجتمعاتهم وتمكينهم من العمل والإنجاز وعيش حياة كريمة".

وأشاد اللامي بالمشاركة الكبيرة للنقابات العربية، التي لبت دعوة الاتحاد، حيث يشارك متدربين من ١١ دولة عربية، في الدورة التي تقام بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن قيادات بالاتحاد وأعضاء لجنة التدريب، برئاسة سالم الجهوري عضو الأمانة العامة.

وأعرب رئيس الاتحاد عن دعمه الكامل، لأنشطة لجنة التدريب، متمنيًا لمجلسها مواصلة تنظيم فاعليات ناجحة.