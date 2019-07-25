جامعة الأزهر بأسيوط تطلق مؤتمرها الرابع لكلية العلوم بمدينة الغردقة"..غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

أعلن الدكتور أسامة عبدالرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الرابع والذي تنظمه كلية العلوم بفرع أسيوط، غدا، تحت عنوان "الآفاق الجديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية" في الفترة من 26 حتى 29 يوليو بمدينة الغردقة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر.

وقال الدكتور عبد الحليم مصطفى حسين عميد كلية العلوم بأسيوط، إن المؤتمر يهدف في نسخته الرابعة إلى تعزيز الشراكة بين كلية العلوم بجامعة الأزهر "فرع أسيوط" ومختلف الجامعات والمراكز البحثية والجهات الصناعية والاستثمارية من داخل مصر وخارجها، والاستثمار الأمثل من خلال تحقيق الاستفادة القصوى للموارد البشرية في هذه الجهات، عن طريق تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية "كجهات علمية" والجهات الصناعية "كجهات تمويل".