ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الارضية في نيبال إلى 111 شخصا

محمد اسماعيل - القاهرة - كاتمندو- (د ب أ):

أعلن مسؤول اليوم الخميس، مقتل 111 شخصا على الأقل، وفقدان 41 آخرين، بعد أن تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في أنحاء نيبال.

وقال بيد نيدهي خانال، المسؤول في وزارة الداخلية النيبالية، إن أحدث التقارير بشأن الضحايا قد وردت من المناطق الجبلية الواقعة في المناطق الوسطى والغربية الوسطى من البلاد.

وقال خانال في حديث لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ): "قُتل 13 شخصا في انهيارات أرضية وقعت في منطقة جولمي. وجرفت الفيضانات العارمة أربعة أشخاص في لامجونج".

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ودفنت الانهيارات الارضية خمسة منازل في قرية ساتيافاتي النائية بمنطقة جولمي أمس الاول الثلاثاء.

وكانت الأمطار الموسمية الغزيرة هطلت على المناطق الشرقية والوسطى في البلاد الأسبوع الماضي. وغمرت مياه الفيضانات التي تلت الامطار، البلدات والمدن الواقعة في السهول، بينما جرفت الانهيارات الأرضية المنازل الواقعة على التلال.

ومن جانبها، أفادت الحكومة بتقطع السبل بأكثر من 11 ألف شخص في تلك الكوارث.