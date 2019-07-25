زوجة أمين الشرطة المنتحر للنيابة: اشتكيت من تقصيره فحاول قتلى بـ4 طعنات

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية – مروة شاهين:

قالت "ف.ا"، زوجة أمين الشرطة المنتحر، في مدينة السنطة بمحافظة الغربية إن زوجها سدد لها 4 طعنات في الرقبة والظهر والبطن ليقتلها قبل أن يلقي بنفسه من الطابق الرابع ويلقى مصرعه.

وأضافت المجني عليها، خلال التحقيقات أمام النيابة العامة، التي انتقلت إلى محل تواجد المصابة في مستشفى السنطة المركزي لسؤالها، أنها كانت تشتكي لزوجها من تقصيره في توفير متطلبات المنزل.

وأشارت إلى أن لديهما 3 أطفال، متابعة، حينما اشتكيت له منذ فترة من تقصيره في وجباته تجاه الأطفال وتوفير متطلباتهم، دخلنا في خلاف وشجار.

وتابعت الزوجة، أنها تركت منزل الزوجية بعد الخلافات مع الزوج، وحين عودتها إليها نشب بينهما نقاشًا آخر، تطور الأمر بعدها إلى شجار، سدد لها الزوج على إثره 4 طعنات، منهم اثنتين في الرقبة وواحدة في الظهر والأخرى في البطن.

ولفتت المجني عليها إلى أن زوجها بعدما طعنها، ألقى بنفسه من الطابق الرابع، وانتحر.

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وأشارت الزوجة إلى أن العناية الإلهية أنقذتها من موت محقق بعدما أقدم الزوج المنتحر على طعنها.

يشار إلى أن أمين شرطة في مدينة السنطة بمحافظة الغربية أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الرابع، بعدما طعن زوجته التي جرى نقلها مصابة إلى مستشفى السنطة.

تفاصيل الواقعة بدأت في الظهور بعدما تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا بمصرع أمين شرطة منتحرًا بعد طعن زوجته مستخدمًا "سكين" بسبب وجود خلافات زوجية.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، فانتقلت إلى مستشفى السنطة، لسماع شهادة الزوجة المصابة.

وخلال التحقيقات أفادت الزوجة "ف.ا"، أن خلافات نشبت مع زوجها، بسبب اتهامها له بالتقصير في مصروفات المنزل، رغم وجود 3 أطفال يحتاجون إلى تلبية احتياجاتهم.