سكرتير عام محافظة المنيا: إزالة 432 حالة من التعديات على أراضي الدولة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

أكد محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة المنيا، استمرار أعمال الموجة الثالثة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون مع المخالفين.

وقال "عبد الفتاح"، إنه جرى إزالة واسترداد 432 حالة مخالفة أمس الأربعاء، منها 310 حالات بناء على مساحة 82545 مترًا مربعًا، و122 حالة إزالة واسترداد على مساحة 4790.12 فدان، مؤكدًا على استمرار وتفعيل تلك الحملات حتى يتم القضاء تمامًا على كافة التعديات.

من جانبه قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن الجميع سواسية أمام القانون، وأنه لن يقبل بأي تهاون في تنفيذ القانون، موجهًا رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم لجميع أشكال التعديات، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات.