الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينياً بالضفة ويهاجم صيادي غزة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينياً، فجر اليوم الخميس، بينهم عضو في المجلس التشريعي المنحل وادّعى ضبط أسلحة وذخائر.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، النّار صوب مراكب الصيادين ببحر مدينة غزة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت 23 فلسطينياً، أمس الأربعاء، من محافظات الضّفة الغربية، كما أطلقت البحرية الإسرائيلية عدة قذائف في عرض بحر غرب مدينة غزة.

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