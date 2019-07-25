استئناف التفاوض بين "الانتقالي السوداني" و"التغيير" السبت المقبل

أعلن ممّثل الاتحاد الأفريقي لدي السودان في بيان، أمس الأربعاء، استئناف التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير يوم السبت المقبل بالخرطوم.

وقال البيان، الذي يحمل توقيع السفير محمد بلعيش، الممثل الدائم للاتحاد الأفريقي لدى السودان، أن استئناف التفاوض سيكون في إطار لجنة التفاوض الممثلة للمجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لدراسة الوثيقة الدستورية والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وتابع البيان أن الهدف من استئناف اجتماعات اللجنة هو دراسة الوثيقة الدستورية والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي الرامية لتحقيق أهداف الثورة السودانية المجيدة في الحرية والتغيير والديمقراطية وبناء الاقتصاد ومحاربة الهشاشة والاقصاء، بحسب وكالةالأنباءالسودانية (سونا).

وكان المجلس وقوى الحرية والتغيير قد وقعا في السابع عشر من الشهر الجاري بالأحرف الأولى على "الاتفاق السياسي" لتقاسم السلطة بين الجانبين.

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في غضون ذلك، أعلنت القوات المسلحة السودانية، أمس الأربعاء، كشفها محاولة انقلابية جديدة، شارك فيها رئيس الأركان المشتركة، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة.