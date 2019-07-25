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تعيين ساجد جاويد وزيراً للخزانة في بريطانيا

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اختار بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا الجديد، ساجد جاويد وزير الداخلية السابق، لشغل منصب وزير الخزانة فى الحكومة الجديدة.
وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، يوم الأربعاء، كلف جونسون، جاويد بإدارة شؤون الاقتصاد حتى الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت بلومبرج إلى أن قائمة التحديات التي تواجه جاويد (49 عاماً) تشمل العمل مع جونسون، من أجل المحافظة على اقتصاد بريطانيا، وعلى قطاع التجارة والبنوك، فى الوقت الذى تسعى فيه البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبي، على الأرجح بدون اتفاق، وكان جاويد قد صوت ضد خروج بريطانيا في استفتاء عام 2016 على الرغم من أنه وصف نفسه بأنه متشكك في أوروبا.

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