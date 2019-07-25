ترمب: حظر مبيعات الأسلحة الأميركية قد يطيل حرب اليمن

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استخدم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، حق النقض “الفيتو” ضد 3 قرارات للكونغرس تقضي بوقف صفقات بيع أسلحة بمليارات الدولارات إلى حلفاء للولايات المتحدة، منهم السعودية والإمارات.

وقال ترمب في رسالة إلى مجلس الشيوخ إن هذه القرارات تضر بالعلاقات مع حلفاء وشركاء بلاده.

كما لفت إلى أن حظر مبيعات الأسلحة الأميركية قد يطيل على الأرجح النزاع في اليمن ويعمق المعاناة الناتجة عنه.

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وهذه هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها ترمب الفيتو الرئاسي ضد قرارات للكونغرس منذ توليه منصبه.

المصدر: – قناة العربية