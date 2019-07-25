3 انفجارات تهز كابول.. وسقوط قتلى

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قتل 5 أشخاص على الأقل، الخميس، بتفجير انتحاري في كابول، بحسب ما أعلن مسؤول، مشيراً إلى وقوع انفجارين آخرين في العاصمة دون ذكر تفاصيل.

وتأتي التفجيرات وسط تزايد أعمال العنف في كابول وأنحاء أفغانستان، حيث لا تزال الحرب تحصد ضحايا رغم الجهود الأميركية للتوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان.

ووقع الانفجار الأول قرابة الساعة 3.40 بتوقيت غرينتش حين صدم انتحاري بدراجته النارية حافلة شرق كابول، وفق المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي.

وذكر رحيمي أن الحافلة تابعة لوزارة المناجم والنفط، محذراً من أن الحصيلة قد ترتفع أكثر.

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كذلك لفت إلى انفجارين آخرين، أحدهما بسيارة مفخخة شرق كابول.

وتتفاوض الولايات المتحدة على اتفاق يؤدي إلى انسحاب القوات الأجنبية من البلاد مقابل ضمانات أمنية من جانب حركة طالبان، بينها تعهد بأن أفغانستان لن تصبح ملاذاً آمناً لمجموعات إرهابية.

المصدر: كابول – فرانس برس