كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران زودت الحوثي بطائرات أبابيل عبر حزب الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر سورية، أن إيران تدير الميليشيات الحوثية في اليمن، من غرفة عمليات الحرس الثوري في مدينة حلب.

ووفقا لموقع 24،كشف رئيس الجمعية الوطنية السورية محمد برمو في تصريح لصحيفة عكاظ، أن هذه الغرفة أصبحت الموجه العسكري للأذرع الإيرانية في المنطقة بدءاً من اليمن إلى سوريا مروراً بلبنان.

Advertisements

وقال عضو البرلمان السابق، إن إيران صنعت طائرات من دون طيار "درون"، وكلفت ذراعها حزب الله اللبناني بمهمة إيصالها إلى الميليشيات الحوثية عبر البحر إلى اليمن، مؤكداً تزويد إيران للميليشيات الحوثية بعشرات الطائرات من دون طيار، التي اعتدت على المدنيين في الأراضي السعودية.

وأضاف أن مقر صناعة الطائرات "درون" في أحد مراكز البحوث العلمية في مصياف، وهو من أبرز المراكز التي تنتج هذه الطائرات بخبرات إيرانية، ميراً إلى أن إيران زودت كلاً من النظام السوري وحزب الله اللبناني والميليشيات الحوثية بطائرات "أبابيل" وهي طيارة انتحارية تحمل رؤوساً متفجرة، وتصل سرعتها إلى 300 كيلومتر في الساعة.