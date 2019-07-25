كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي يسقط طائرة حوثية.. وينفي أكاذيب الميليشيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإيرانية لاستهداف المدنيين بمنطقة خميس مشيط، جنوب غربي السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي المالكي قوله، إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت فجر اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء في محاوله لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط".

وأضاف المالكي "بأنه لا صحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية واصفاً أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيا".

وأوضح أن "استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني يثبت إجرام هذه المليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية الى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني".

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وأكد "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الاعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات".

وكان التحالف العربي أعلن، الثلاثاء، تدمير طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه منطقة عسير جنوب غربي السعودية.

ودأبت الميليشيات الحوثية على إطلاق صواريخ باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان في جنوبي السعودية، لكن التحالف العربي نجح في اعتراض غالبيتها.

وسقطت بعض الصواريخ الحوثية على منشآت مدنية وتسبب الأمر في إصابات بين المدنيين، كما حدث في صالة مطار أبها الدولي، في يونيو الماضي، الأمر الذي أثار إدانات عربية ودولية واسعة.