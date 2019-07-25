كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن شبكة تجسس تديرها إيران انطلاقا من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) عن شبكة تجسس تديرها إيران عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتجنيد عملاء في إسرائيل والضفة الغربية وغزة.

وقال الجهاز في بيان إن هذه الشبكة اتخذت من سوريا مقراً لها بتوجيهات من إيران وبقيادة سوري لقب بأبو جهاد، وحاول تجنيد أشخاص من خلال اتصالات أولية معهم عبر حسابات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ومن ثم انتقلت الاتصالات عبر تطبيقات المراسلة.

وبدءاً من أبريل 2019، تم تنفيذ عملية واسعة ضد نشطاء الشبكة داخل اسرائيل وفي الضفة الغربية، وخلالها تم ضبط عدد من المواطنين، وعندها تبين أنه تم التواصل معهم وتجنيدهم من قبل مشغلي الشبكة الإيرانيين.

وبرزت في سياق التحقيقات معلومات تفيد بأن العلاقة مع المشغلين من سوريا قد تطورت إلى مستوى نقل المعلومات بل وظهرت نوايا للقيام بأنشطة إرهابية ضد أهداف إسرائيلية، مدنية وعسكرية.

وتابع الجهاز أن "الغالبية العظمى من المواطنين الإسرائيليين الذين تواصل عملاء المخابرات الإيرانية معهم رفضوا التعاون معهم لأنهم كانوا يشكون في كونهم عنصر عدائي وكانوا يقطعون الاتصال بهم".

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ولم يبلغ عن اعتقالات في إطار هذه القضية.

ويعد استخدام الشبكات الاجتماعية طريقة معروفة لوكالات الاستخبارات التي تلجأ إليها مختلف التنظيمات بما في ذلك حماس وحزب الله لتجنيد الناشطين لصالحها.

وفي يونيو الماضي ، قال جهاز شين بيت إنه ألقى القبض على مواطن أردني ترجع أصوله إلى مدينة الخليل الفلسطينية بالضفة الغربية.

ودخل الشخص الأردني إسرائيل بتكليف من المخابرات الإيرانية لتنفيذ مشاريع للبنية التحتية في إسرائيل والضفة الغربية لإخفاء الأنشطة الإيرانية، بحسب جهاز الأمن.