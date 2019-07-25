كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الياباني: إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح وزير الدفاع الياباني تاكيشي أيوا إن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية ربما يشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وصرح اوايا للصحفيين إن اليابان مازالت تحلل نوع الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية على البحر في وقت مبكر اليوم الخميس. ويقول الجيش الكوري الجنوبي إنهما صاروخان قصيران المدى، مما دفع بعض المراقبين إلى الإيحاء بأنهما لم يكونا استفزازًا كبيرًا بل تحذير من كوريا الشمالية لما قد يحدث في حال فشل المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وأضاف إويا: "إذا كانت صواريخ باليستية، فإنها تنتهك عقوبات الأمم المتحدة، وأجدها مؤسفة للغاية".

