كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تقدم مساعدات إغاثية لذوي الدخل المحدود بمحافظة شبوة اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي صباح اليوم مساعدات غذائية تحوي مكونات الغذاء الرئيسية لذوي الدخل المحدود بمنطقة عين بامعبد في مديرية رضوم بمحافظة شبوة باليمن، وذلك في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية التي تبذلها على مختلف الأصعدة لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وقام فريق التوزيع التابع للهيئة بتوزيع 150 سلة غذائية بمعدل 12 طنًا مستهدفة 988 فردا من سكان منطقة عين بامعبد.

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تأتي هذه المساعدات تزامنا مع "عام التسامح" للتخفيف من معاناة الأسر اليمنية وذلك في أطار النهج الإنساني الذي تقوم به دولة الأمارات العربية المتحدة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تعصف بسكان هذه المناطق بمحافظة شبوة.

من جانبهم عبر عدد من المستفيدين عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعبا على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستساهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر في وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية وانعدام فرص العمل وبالتالي مصادر الدخل لدى عدد كبير من أرباب الأسر في عموم المحافظة.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019م بلغت 28668 سلة غذائية استهدفت 130599 فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة، بمعدل 1687 طنًا و920 كيلو.