القباج: “فرنسة التعليم” خيانة لا يمكن أن نسكت عنها وقلة احترام للغة اختارها الله لوحيه

رغم تصويت مجلس النواب عن القانون الإطار للتربية والتكوين، إلا أن الجدل حوله لم يتوقف، إذ خرج الشيخ السلفي حماد القباج، لاتهام داعمي “فرنسة التعليم” بالخيانة.

وقال القباج في تدوينة له، أمس الأربعاء، إن “الانتكاسة والخيانة التي حدثت في قضية التعريب، لا ينبغي أن تمر دون تسجيل موقف لله وللتاريخ”، معتبرا أنه تم وضع مسار التعليم في اتجاه سيعمق فشله، بسبب التعزيز من مكانة لغة ستضر بالتنمية والاستقلال “فهو إفساد يستبق الإصلاح ليفشله”.

ويرى القباج أن “فرنسة التعليم” تُعزز “مسار قلة احترام لغة اختارها رب العالمين لوحيه الأخير إلى البشرية”، مضيفا أنه “لا يمكن أن نسكت عن خيانة أسلافنا من الوطنيين كمحمد الخامس، ومحمد بلعربي العلوي، وأبي شعيب الدكالي، والمختار السوسي، وعبد الله كنون، وعلال الفاسي، والمكي الناصري، وآل بنونة: عبد السلام والطيب ومحمد … وأبي بكر القادري والرحالي الفاروق”.

ووجه القباج دعوة للعلماء والمثقفين للمشاركة في النقاش الدائر حول لغات التدريس ” وفاء للذاكرة التي يراد محوها .. ووفاء لأجيال المستقبل التي يراد الإجهاز على حقها في مستقبل حر ومجيد”، معتبرا أنه تم خسارة معركة اللغة في البرلمان “ولكن لن نخسر الحرب التي حقق فيها أجدادنا الوطنيون انتصارات مجيدة: يجب العمل على تعريف الأجيال بتلك الانتصارات .. حتى إذا ارتفع البؤس والإكراه عن سياسيينا وجاءت أجيال جديدة”.