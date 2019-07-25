بعد 3 أشهر من الغياب الغامض.. سفير الإمارات عائد للمغرب

بعد ثلاثة أشهر من الغياب الغامض للسفير الإماراتي بالمغرب، علمت «أخبار اليوم» أن السفير، علي سالم الكعبي، سيعود إلى مكتبه بالعاصمة الرباط «قريبا».

وقالت مصادر مطلعة إن الاتصال الهاتفي الذي حرصت أبوظبي على إعلانه، بين الملك محمد السادس وولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد، مستهل شهر يوليوز الجاري، يندرج في إطار عودة مكثفة للاتصالات الرسمية بين البلدين، بعد «ترتيبات» همّت النقط الخلافية.

وأوضحت المصادر أن هذه الترتيبات تهم فريق السفارة بالمغرب، دون أن يشمل التغيير السفير الذي يرجح أن يعود إلى منصبه، فيما يرجّح أن تخلو العلاقات الثنائية مستقبلا من أي تدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، من بوابة محاربة الإسلاميين.