باقة مكونة من 9 إذاعات.. “الهاكا” تدعم الموسيقى

بعد ترخيصها الأول من نوعه لبث قناة موسيقية جديدة تابعة لمحطة «شذى إف إم» من داخل المغرب، أصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قرارا جديدا ترخص بموجبه لإطلاق باقة مكونة من 9 إذاعات موسيقية جديدة عبر الأنترنت، تابعة لمحطة «هيت راديو».
وأصدرت الهيئة قرارها بعد استماعها إلى عرض المتعهد المتخصص في بث المضامين الغنائية والموسيقية، كما نشرت دفتر التحملات الخاص بالإذاعات الجديدة، والذي تضمن تحديد الحد الأدنى من الزمن الذي يجب تخصيصه لبث أغاني فنانين مغاربة أو منحدرين من أصول مغربية.
تتدرج هذه الحصة من 100 في المائة للإذاعة الخاصة بالموسيقى المغربية، إلى 20 في المائة في إذاعة «فرانش».
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