"فلسطين في أواخر الحكم العثماني" في ملتقى خير جليس بيافا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استمرارا لمشروع "خير جليس"، والذي يسعى لبناء مجموعة قراءة ومناقشة جماعية لنصوص ومقالات بمشاركة باحثين، مثقفين ومختصين، بهدف فهم أعمق لتاريخنا وقضيتنا الفلسطينية، دعت حركة الشبيبة اليافية إلى المشاركة في حلقة قراءة ثانية ضمن سلسلة لقاءاتها الشهرية، وذلك يوم الإثنين الموافق 29.7.2019 الساعة 19:00 في مكاتب حركة الشبيبة اليافية في شارع "بن تسفي 2".

ومن خلال اللقاء الثاني، ستقوم المجموعة بمناقشة مقال الباحث الفلسطيني، البروفيسور سليم تماري، حول فلسطين في أواخر فترة الحكم العثماني.

بروفيسور سليم تماري هو كبير الباحثين في مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومدير سابق لمؤسسة الدراسات المقدسية، ورئيس تحرير “Jerusalem Quarterly” و"حوليات القدس".

تماري حاصل على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة مانشستر، ويعمل أستاذا في قسم العلوم الاجتماعية في جامعة بير زيت، ولديه العديد من الإصدارات والمؤلفات حول الثقافة الحضرية، علم الاجتماع السياسي والتاريخ الاجتماعي لشرق المتوسط.