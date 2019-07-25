شفاعمرو: 6 معتقلين بشبهة التورط بقتل سعيد حجيرات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة يوم أمس، الأربعاء، 3 مشتبهين إضافيين (18 و29 و34 عاما) من شفاعمرو، وذلك للاشتباه بالتورط في جريمة قتل الشاب سعيد حجيرات (23 عامًا) في شفاعمرو.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في الناصرة في طلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين الستة، ثلاثة منهم اعتقلوا بتاريخ 20.07.2019، على ذمة التحقيق. وتجري التحقيقات تتم في ظل أمر حظر نشر تفاصيل الجريمة.

يذكر أن سعيد حجيرات توفي في الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق 19.07.2019 متأثرا بإصابته الخطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة شفاعمرو. وتعتبر هذه الجريمة الرابعة في شفاعمرو في الشهور الأخيرة، حيث قتل الشاب رائد أبو رغيس (الوحش) (40 عاما) في أواخر حزيران/ يونيو الماضي، وغسان عوكل (50 عاما) في أواسط نيسان/ أبريل، وحسام مغربي (وحش) (47 عاما) في اليوم الأخير من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.