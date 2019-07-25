قتلى وجرحى بعد ثلاثة انفجارات بالعاصمة الأفغانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 12 شخصا على الأقل صباح اليوم الخميس، في تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول، كما أعلن مسؤول مشيرا إلى انفجارين آخرين في العاصمة.

وتأتي التفجيرات وسط تزايد أعمال العنف في كابول وإنحاء أفغانستان، حيث لا تزال الحرب تحصد ضحايا رغم المحاولات الدولية للتوصل إلى اتفاق ما بين أميركا وحركة طالبان.

ووقع الانفجار الأول بساعات الفجر حين صدم انتحاري بدراجته النارية حافلة في شرق كابول، كما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي.

وقال رحيمي إن الحافلة تابعة لوزارة المناجم والنفط، محذرا من أن الحصيلة قد ترتفع أكثر.

وأشار أيضا إلى انفجارين آخرين أحدهما بسيارة مفخخة في شرق كابول.

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وقال شاهد قرب موقع انفجار الحافلة إن حافلة صغيرة اشتعلت فيها النيران وإنه رأى عددا من المصابين وبعض الجثث. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات الثلاثة.

وتتفاوض الولايات المتحدة على اتفاق يؤدي إلى انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، مقابل ضمانات أمنية من جانب حركة طالبان بينها تعهد بأن أفغانستان لن تصبح ملاذا آمنا لمجموعات مسلحة.

ويرى مراقبون أن المسلحين يصعدون هجماتهم من أجل تحسين موقفهم التفاوضي.