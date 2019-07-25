هدم العراقيب للمرة 147 واعتقال الشيخ صياح الطوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية صباح اليوم، الخميس، مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، جنوبي البلاد، وقامت بهدمها وتشريد سكانها للمرة الـ147 على التوالي، واعتقلت الشرطة شيخ العراقيب، صياح الطوري.

وقال عدد من أهالي العراقيب، إن الشرطة اقتحمت القرية بقوات معززة وقامت بحماية الجرافات والآليات التي هدمت مساكن وخيام الأهالي وتركتهم في العراء، صباح، اليوم.

وأكدوا أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشيخ صياح الطوري الذي نال حريته من سجن "معسياهو" في مدينة الرملة صباح أول من أمس، الثلاثاء، بعد 7 أشهر قضاها في الاعتقال بسبب رفضه المخططات الإسرائيلية ضد قريته وبعد عدة أعوام من النضال الذي يخوضه أهالي العراقيب في المسار القضائي بالمحاكم الإسرائيلية.

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وكانت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية قد هدمت مساكن العراقيب وشردت سكانها للمرة الـ146 على التوالي، صباح يوم الإثنين الماضي، أي قبل يوم من تحرير الشيخ الطوري وأعادت هدمها بعد يومين من تحريره في خطوة انتقامية لدفع الأهالي لليأس والإحباط.

ويواصل أهالي العراقيب الصمود في قريتهم رغم الأوضاع المعيشية القاسية وحرمانهم من كل مقومات الحياة الطبيعية واستمرار السلطات بملاحقتهم وهدم مساكنهم، ويسطرون تاريخا بطوليا قل مثيله حيث يعيدون بناء الخيام والمساكن ويتصدون لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

وتواصل السلطات الإسرائيلية ملاحقة سكان العراقيب الذين يرفضون المساومة على الأرض، وتهدم منازلهم وتحرث وتدمر محاصيل مزروعاتهم وتفرض عقوبات وغرامات مالية عليهم بحجة البناء دون تراخيص، فيما قضى شيخ قرية العراقيب، عقوبة السجن لعدة أشهر لدوره بالتصدي وإفشال مخططات هدم القرية وتهجير أهلها.