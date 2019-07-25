حراسة مرمى باريس سان جيرمان معادلة معقدة لتوخيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حسم مدرب باريس سان جيرمان، توماس توخيل، قرارًا مهمًا قبل انطلاق مشوار الفريق الفرنسي في الموسم الجديد.

وكشفت صحيفة "ليكيب"، أن توخيل قرر تثبيت ألفونس أريولا ليكون الحارس الأول للفريق، ليتعلم من خطأ الموسم الماضي، عندما تناوب أريولا في المشاركة مع الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون الذي رحل هذا الصيف عائدًا إلى يوفنتوس.

وأضافت الصحيفة أن أريولا أثبت كفاءة كبيرة في مباراة فرنسا ضد ألمانيا بدوري أمم أوروبا، وخاض مباريات أكثر من بوفون في الموسم الماضي.

ونوهت أن قرار الاستعانة بألفونس أريولا كحارس أول يفتح الباب أمام بيع زميله كيفن تراب العائد بعد فترة إعارة ناجحة في البوندسليجا بقميص آينتراخت فرانكفورت.

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وأشارت إلى أن تراب ينتهي تعاقده في صيف 2020 ويحظى باهتمام ناديي بورتو البرتغالي وآينتراخت فرانكفورت.

كما أن الاستغناء عن خدمات الحارس الألماني قد يدفع مسئولو سان جيرمان للتعاقد مع حارس مرمى آخر، حيث يبقى جيانلويجي دوناروما المرشح الأبرز، ولكن يبقى التساؤل هل يقبل الإيطالي الشاب الجلوس احتياطيا لأريولا أم لا؟