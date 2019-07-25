مقتل إسرائيليين في مقهى مكسيكي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل إسرائيليان في إطلاق نار وقع الليلة الفائتة في أحد مقاهي مكسيكو سيتي في المكسيك، وأصيب اثنان آخران.

وقالت وسائل الإعلام المكسيكية إن الشرطة اعتقلت امرأة تبلغ من العمر 33 عاما بشبهة إطلاق النار باتجاه الإسرائيليين.

وكانت قد وصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى المقهى، وعملت على إخلاء المصابين وجمع الأدلة من المكان.

كما توجه القنصل الإسرائيلي في المكسيك إلى مركز الشرطة للحصول على تفاصيل بشأن ما حصل. وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها على علم بما جاء في التقارير.

يشار إلى أن مقتل الإسرائيليين يأتي بعد يوم واحد فقط من هبوط الإسرائيلي إيرز أكريشبسكي الذي هرب من السجن قبل 18 عاما، وعاش في المكسيك باسم مستعار "ريكاردو لوبيز". وتم اعتقاله مطلع الأسبوع الجاري من قبل وحدة شرطة مكسيكية خاصة بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية.