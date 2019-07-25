إصابة أسينسيو تغيّر خطط ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تلقى المدير الفني لريال مدريد،زين الدين زيدان، صدمة قوية بإصابة ماركو أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي الداخلي والغضروف الهلالي الخارجي بالركبة اليسرى خلال مباراة آرسنال.

وجاءت هذه الإصابة لتحدث هزة كبيرة داخل أركان النادي الملكي، وأربكت حساباته خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأثناء خروج أسينسيو من الملعب على محفة، لم ترتسم ملامح الألم فقط على وجهه، بل أيضًا الحزن والغضب من ضياع فرصة لعب دور البطولة في كتيبة زيدان.

كما أن أسينسيو اعتذر عن المشاركة مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما في بطولة أوروبا الشهر الماضي التي توج بها الماتادور على حساب ألمانيا، وذلك من أجل الاستعداد بقوة للموسم الجديد خلال فترة الإعداد مع الملكي.

لكن جاءت الإصابة لتضرب بهذه الأحلام عرض الحائط، حيث سيبتعد اللاعب عن الملاعب لفترة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر، حسبما أكدت مصادر مطلعة.

ولم تضرب هذه الإصابة القوية آمال وأحلام أسينسيو فقط، بل أيضا خطط الفريق الملكي على الصعيدين الإداري والفني فيما يتعلق باللاعبين الراحلين، وحتى الذين بصدد ارتداء القميص الملكي.

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وتعد الحالة الأبرز في هذا الجانب الخاصة بالويلزي غاريث بيل، الذي كانت أيامه تبدو معدودة داخل جدران قلعة سانتياغو برنابيو، لكنه برهن لمدربه أمام آرسنال، بأنه لا زال قادرًا على تقديم المزيد.

ولا شك أن إصابة أسينسيو قد تغير أيضا من خطط إدارة النادي فيما يتعلق بالدولي الكولومبي خاميس رودريغيز الذي لا يزال الغموض يكتنف مصيره.

وتتردد حول خاميس، الشائعات يوميا إذا كان سيرحل لأتلتيكو مدريد أو لنابولي، بالإضافة لإبراهيم دياز، الذي يعاني من إصابة عضلية منذ بداية فترة الإعداد، ويبدو أن الأقرب هو خروجه على سبيل الإعارة.

ومن الممكن أيضا أن تمتد آثار هذه الإصابة الموجعة للفريق الرديف، الذي يضم بين صفوفه الثنائي الواعد، الياباني تاكيفوسا كوبو والبرازيلي رودريغو جويس، حيث أن الباب قد يصبح مفتوحا أمامهما للظهور وسط نجوم الفريق الأول.