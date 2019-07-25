التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة حوثية جنوبي السعودية

أعلن التحالف العربي في اليمن، الخميس، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية على مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

و نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات تمكنت فجر اليوم من إسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء في محاوله لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.

وأكد على أنه "لا صحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية"، واصفاً أكاذيبهم بأنها "تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيا".



وأوضح المالكي أن "استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني يثبت إجرام هذه المليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية الى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني".

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وأشار إلى "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية و الإرهابية لاستهداف الاعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات"".

وخلال شهر يوليو/تموز الجاري، اعترضت قوات التحالف ودمرت عددًا من الطائرات بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقتي أبها وجازان السعوديتين.



وتتصدى قوات التحالف أيضاً لمحاولات المليشيات الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما تتعمد المليشيات الانقلابية تعطيل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، قبيل كل محاولة يقودها لإنقاذ جهود السلام المتعثرة في بلد أنهكته الحرب منذ نحو 5 سنوات.

وفي مشهد تكرر مرارا، صعّدت المليشيات الانقلابية المدعومة إيرانيا من انتهاكاتها وخروقاتها المستمرة لهدنة هشة في الحديدة (غرب)، جاءت بناء على اتفاق ستوكهولم (ديسمبر/كانون أول 2018)، وذلك بالتزامن مع جولة مكوكية يجريها جريفيث، لإنعاش اتفاق السويد من الفشل.

غير أن التصعيد الحوثي تجاوز الحدود من خلال محاولات بائسة لتنفيذ عمليات إرهابية بطائرات الدرون المسيرة والصواريخ البالستية صوب الأراضي السعودية.