داود أوغلو: أزمة اللاجئين بتركيا مسؤولية أردوغان

برّأ رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو نفسه من الأزمة المندلعة في البلاد بسبب التعامل مع اللاجئين، منتقداً من يسعون لإلقاء المسؤولية عليه منفرداً، محملا الرئيس رجب طيب أردوغان مسؤولية الأزمة.



جاء ذلك حسب مقال للكاتب التركي أورخان أوغورأوغلو، نشره، الأربعاء، الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، نقل خلاله تصريحات لداود أوغلو عن مصادر مقربة منه للغاية.

وقال رئيس الوزراء الأسبق في تصريحاته إن "هناك من يسعى لإلقاء سلبيات أزمة اللاجئين عليّ، لكن قرار فتح الحدود أمام اللاجئين هو قرار مشترك تتخذه الرئاسة، ورئاسة الوزراء، وهيئة الأركان العامة، وجهاز الاستخبارات".

وأضاف أوغلو "إذا أبعدتموها عن أنفسكم -في إشارة إلى الجهات المعنية باتخاذ قرار فتح الحدود- وحاولتم تحميل المسؤولية لشخص ما فهذا أمر غير أخلاقي".

وأكد أنه بعد انتهاء التشاور بين مؤسسات الدولة، فإن الرئيس أردوغان هو من يتخذ القرار النهائي.

وتأتي تصريحات داود أوغلو بالتزامن مع ممارسة تركيا في الآونة الأخيرة ضغوطاً وتضييقاً على اللاجئين السوريين، وتقوم باعتقال الآلاف منهم بذرائع مختلفة، ما دفع البعض إلى القول إن أزمة اللاجئين السوريين في تركيا مرشحة للتفاقم والتعقيد.



وكشف عن ذلك تصاعد الاحتقان ضدهم، وتزايد الدعوات لإعادة اللاجئين إلى أراضيهم، وبدأت هذه الحملات بصورة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، ثم انتقلت إلى الشارع التركي بالتوازي مع خطاب إعلامي بات يرى في اللاجئين تهديداً أمنياً وعبئاً اقتصادياً.

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ودأب داود أوغلو خلال الآونة الأخيرة على توجيه انتقادات حادة لحزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب أردوغان، على خلفية الانشقاقات الكبيرة التي يشهدها الحزب مؤخراً بسبب السياسات التي يتبناها الأخير ورجاله.

وآخر هذه الانتقادات وجهها داود أوغلو لأردوغان وحزبه يوم 19 يوليو/تموز الجاري، حيث كشف عن الطريقة التي كان يعامل بها حينما كان رئيساً للوزراء، والتي سعى من خلالها أردوغان لتهميشه، وسلبه صلاحياته التي يكفلها له منصبه.

جاء ذلك خلال مشاركة داود أوغلو في برنامج أذيع على إحدى قنوات موقع "يوتيوب" التابعة لإذاعة وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" في نسختها التركية.

وقال مخاطباً القائمين على الحزب "إذا كانت هناك انشقاقات كبيرة بدأت في قاعدة الحزب فلا يمكنكم وقف هذا التفكك مهما كانت الاتهامات التي توجهونها لمن ينشقون عنكم".



يذكر أن المشهد السياسي التركي يشهد حالة من الارتباك في الوقت الحالي، بسبب انشقاق نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان عن حزب العدالة، وانتقاده سياساته ومبادئه، والإعلان عن تحركه لتأسيس حزب جديد بالتعاون مع رموز سياسية أخرى.

كما يسعى، داود أوغلو لتأسيس حزب جديد أيضاً مع المنشقين المحتملين عن حزب العدالة والتنمية.

وسارع 4 وزراء سابقين منتمين لحزب أردوغان، يوم 10 يوليو/تموز، إلى تأييد باباجان في خطوته الجديدة.



كما يعتزم 40 نائباً من الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية الانضمام لحزب نائب رئيس وزراء تركيا السابق، الذي يؤسس له رفقة رئيس البلاد السابق عبدالله جول، وفقاً لتقارير صحيفة محلية.