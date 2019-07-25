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مقتل 35 من أفراد الشرطة الأفغانية في هجوم لمسلحي طالبان

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الان تتابع مقتل 35 من أفراد الشرطة الأفغانية في هجوم لمسلحي طالبان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كابول - الخليج 365:

قال مسؤول إن 35 من رجال الشرطة الأفغانية، على الأقل، لقوا حتفهم في هجوم نفذه مسلحو طالبان استهدف منشآت عسكرية في إقليم “تاخار”، شمالي البلاد.

وأضاف الحاكم السابق للإقليم، سيد محراب الدين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس أن 12 شخصا آخرين، بينهم ستة من الشرطة، أصيبوا في المعركة التي نشبت إثر الهجوم الذي وقع أمس الأربعاء، واستمرت حوالي خمس ساعات بمنطقة “إشكاميش” بالإقليم.

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وأوضح محراب الدين أن مسلحي طالبان استهدفوا ثلاث نقاط تفتيش وقاعدة للجيش تستخدمها الشرطة الأفغانية.

وقال عضو المجلس الإقليمي في “تاخار”، مولوي كرمة الله، إن حصيلة قتلى الهجوم وصلت إلى 43 من رجال الشرطة، وإن هناك تسعة في عداد المفقودين.

وأضاف أن مسلحي طالبان انتشروا في القاعدة العسكرية ودمروها قبل أن يرحلوا عنها.

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