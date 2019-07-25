صحافي تركي يتنازل عن الجنسية لغياب حرية الصحافة

قرر الصحافي التركي الشهير بمقالاته الكاشفة عن خفايا "الانقلاب المدبر"، أحمد نسين، الاحتجاج على غياب حرية الصحافة بطريقة مثيرة، وفقاً لما أوردته صحيفة "زمان" التركية.

وفي خطوة، قد تكون هي الأولى من نوعها في تركيا، أعلن الصحافي أحمد نسين، أنه سيتقدم غداً بطلب للسلطات التركية من أجل التخلي عن الجنسية التركية، اعتراضاً على تضييق الخناق على الصحفيين في البلاد.

وأضاف نسين، أنه لم يتمكن من الحصول على جواز سفر، على الرغم من أن المحكمة برأت ساحته من تهمة دعم تنظيم إرهابي في قضية صحيفة "أوزجور جوندام".

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وأوضح نسين، عبر حسابه في تويتر، أن السلطات التركية اعتقلته بسبب توليه رئاسة تحرير صحيفة "أوزجور جوندام" ليوم واحد وتضامنه مع زملائه الصحفيين لعاملين لديها، غير أنه على الرغم من تبرئة المحكمة له لم يتمكن من الحصول على جواز سفر إلى الآن.

وأضاف نسين، أنه سيتقدم بطلب غداً للتنازل عن جنسيته التركية.

يذكر أن نسين، كان يُحاكم برفقة كل من أرول أوندر أوغلو، وشابنام كورور فنجانجي، بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي، على خلفية مشاركتهم في حملة تولي رئاسة تحرير صحيفة "أوزجور جوندام" بالتناوب، غير أن المحكمة قضت ببراءته في السابع عشر من يوليو(تموز) الحالي.