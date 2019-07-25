الجزائر: السلطة المؤقتة ترفض خيار "المرحلة الانتقالية"

قالت الرئاسة الانتقالية في الجزائر، إن "خيار المرحلة الانتقالية يستدعي بالضرورة تجميد عمل المؤسسات الدستورية القائمة، واستبدالها بهيئات خاصة فرضت نفسها بنفسها، تعمل خارج أي إطار قانوني أو مؤسساتي".

وفي مقابلات صحافية للأمين العام للرئاسة نور الدين عيادي، نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، عدّ المرحلة الانتقالية بمثابة "أمر واقع، ونظام مُرتجل ومعرض لتهديدات موازين القوى المتذبذبة، التي تفسح المجال أمام الفوضى والمغامرة، وكذا كل التدخلات بشتى أنواعها، مع ما تحمله من مخاطر وتهديدات لأمن الدولة في سياق جيوسياسي مضطرب ومحفوف بالمخاطر".

انتخابات رئاسية

وووفقاً للمعارضة، تفضل الرئاسة التوجّه إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت، وهي الرغبة نفسها لقائد الجيش الجنرال قايد صالح. وعجزت السلطة بشقيها المدني والعسكري عن تنظيم "رئاسية" كانت مقررة في 4 يوليو (تموز) الحالي، لأن المتظاهرين في الشارع رفضوها، بذريعة أن "الصندوق سيفرز بوتفليقة جديداً"، بمعنى أن المنظومة الانتخابية القديمة ما زالت قائمة، وستنجب لا محالة رئيساً بطريقة التزوير.

وقال عيادي إن "عدم إجراء الاقتراع الذي كان مرتقباً في الرابع من يوليو (تموز)، منح البلد فرصة تصحيح المسعى، وفتح الطريق أمام حوار وطني، من شأنه توفير أحسن الظروف لتنظيم أمثل للاقتراع المُقبل".

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تمديد ولاية بن صالح

أما بخصوص تمديد ولاية رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بقرار من المجلس الدستوري، علماً بأنها انتهت دستورياً في 9 يوليو (تموز) الحالي، فقال عيادي، الذي كان سفيراً للجزائر لدى مالي: "حتى وإن اعتبر البعض أنه لا يحقُ له الفصل في عهدة رئيس الدولة، وأنه كان من المنتظر منه فقط الإقرار باستحالة تنظيم رئاسيات الرابع من يوليو (تموز)، إلا إن رأيه كان سديداً، كونه الوحيد المؤهل لتفسير الدستور في نصه وروحه، خصوصاً حين يتعلّق الأمر بمسائل مرتبطة بديمومة المؤسسات، علماً بأن أولئك الذين لا يعترفون بحق المجلس الدستوري في تفسير الدستور يمنحون أنفسهم الحق في ذلك".

وأضاف الأمين العام للرئاسة موضحاً أن "الذين ينتقدون ذلك لا يقدرون مدى خطورة تجميد الدستور على التوازنات المؤسساتية والسياسية والأمنية. إن دستورنا، ومهما كانت محدوديّته ونقائصه، يتضمن ضوابط تحول دون وقوع البلد في فخ الفراغ الدستوري والمؤسساتي، الذي يؤدي إلى غياب الاستقرار، ويفتح المجال أمام التدخل والمبادرات الاعتباطية والفوضى".

وكلف المجلس الدستوري بن صالح بإطلاق ترتيبات لرئاسية جديدة. غير أن الحراك ندد بذلك، وعدّ أن رئيس الدولة "يواجه ازدواجية من انعدام الشرعية"، أولاً أنه موروث عن نظام الرئيس السابق بوتفليقة، وثانياً أنه تجاوز عهدة الأشهر الثلاثة.