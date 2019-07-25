وزير الطاقة الإسرائيلي: سنبدأ تصدير الغاز إلى مصر في غضون 4 أشهر

أعلن وزير الطاقة ال​إسرائيل​ي ​يوفال شتاينتز​، أنّ "إسرائيل ستبدأ تصدير ​الغاز الطبيعي​ إلى مصر في غضون أربعة أشهر"، موضحًا أنّ "صفقة الشراء في خط الأنابيب الواصل بين ​عسقلان​ في إسرائيل والعريش في مصر أُغلقت تقريبًا، وسيجري استكمالها خلال”الأسابيع القليلة المقبلة".

ولفت في حديث صحافي، إلى "أنّه يتوقّع مزيدًا من الروابط بين مصر وإسرائيل"، مبيّنًا أنّه "ربّما يكون خطًّا واحدًا أو خطين، ومن الممكن أن يكون خطًّا واحدًا ينقل الغاز من قبرص وإسرائيل إلى مصر".

وسيكفل تدفّق الغاز بدء تطبيق اتفاق تصدير مهم بقيمة 15 مليار دولار بين "ديليك" للحفر الإسرائيلية وشريكتها "نوبل إنرجي" الّتي مقرّها ​تكساس​ مع شركة في مصر.