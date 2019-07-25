وزير دفاع اليابان: إطلاق كوريا الشمالية صاروخين هو مؤسف للغاية

ذكرت وكالة يابانية للأنباء أنّ "وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا أكّد أنّ إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين يوم الخميس، أمر مؤسف للغاية".
وكان قد أفاد مسؤول في هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي، لوكالة "فرانس برس"، بأنّ "كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى باتجاه البحر. أحد الصاروخين حلّق مسافة 430 كيلومترًا والآخر يقدّر أنّه حلّق لمسافة أطول".
وتجربة إطلاق الصاروخين هي الأولى منذ اللقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في المنطقة المنزوعة السلاح الّتي تقسم شبه الجزيرة. واتّفق جونغ أون وترامب حينذاك على استئناف المناقشات.
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