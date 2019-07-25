قماطي:طروحات عدة لحل أزمة النفايات قدمت في اجتماع السراي

أوضحوزير الدولة لشؤون مجلس النواب​محمود قماطي​ في اتصال مع "الأخبار" أن طروحات عدة لحل أزمة ​النفايات​ قدمت في اجتماع السراي مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ "منها تمديد استقبال النفايات في ​مطمر الكوستابرافا​ لمدة شهر أو شهرين إلى حين إقرار حلّ جذري في ​مجلس الوزراء​، وإضافة مطامر أخرى.

وعن الخطة المفترض إقرارها، لم يؤكد ما إذا كانت خطة وزارة ​البيئة​ التي رفعها وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ إلى مجلس الوزراء أخيراً كخريطة طريق للحل، وتتضمن مطامر صحية ومحارق "لأن بعض الوزراء قد يتقدمون بطروحات أخرى، ولا يمكن الحسم قبل موافقة مجلس الوزراء على أيٍّ منها".

وأكدت مصادر معنية تعليقا على انتهاء ​أزمة النفايات​ في الكوستابرافي بتقديم الوعود أن "لا ثقة بالوعود الحكومية والتجربة أكبر برهان". وسألت: "كيف يمكن خلال شهر أو شهرين وضع حل لأزمة عمرها عقود في وقت لا توجد فيه تصورات حكومية واضحة للحلول، أياً تكن، سواء ب​المكبات​ أو ​المطامر​ أو ​المحارق​؟".

من جهة أخرى، أكدت مصادر "الأخبار" أن العمل جارٍ على تسوية تقضي بتوسيع جزئي ل​مطمر برج حمود​ عبر إنشاء خلية واحدة تستوعب هذه الكميات لمدة سنة.